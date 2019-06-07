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Профильные IT-классы откроются в школах Москвы в новом учебном году

Проект будет реализован совместно с ведущими отечественными IT-компаниями и крупными российскими вузами

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Новые IT-классы с современным оборудованием появятся с 1 сентября в 34 московских школах, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Мы хотим, чтобы наши выпускники овладели IT-компетенциями, необходимыми для профессионального обучения будущей профессии <...> И наша задача - подготовить специалистов в ответ на эти вызовы рынка. При этом мы налаживаем трехстороннее партнерство - система образования, вузы и высокотехнологичные компании", - приводятся на сайте слова заместителя руководителя столичного департамента образования и науки Татьяны Васильевой.

Отмечается, что для зачисления в IT-класс девятиклассникам необходимо будет пройти многоступенчатый отбор. В каждой из 34 школ будет оборудован IT-полигон - большое пространство для занятий программированием, прототипированием, робототехникой, моделированием, сетевым администрированием и другими дисциплинами.

Данная инициатива будет реализована совместно с ведущими отечественными IT-компаниями и крупными российскими вузами.

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