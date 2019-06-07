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Фасады почти 9 тыс. зданий в Москве промыли с начала апреля

Всего в столице планируют привести в порядок фасады около 40 тыс. зданий

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Фасады почти 6 тыс. жилых и 3 тыс. нежилых домов промыли в Москве с начала апреля. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Работы стартовали в начале апреля в ходе месячника по благоустройству города. На сегодняшний день выполнена промывка фасадов почти 5,7 тыс. многоквартирных домов и более 3 тыс. нежилых зданий. Все работы по промывке планируется завершить к 1 сентября", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Он уточнил, что всего будут приведены в порядок фасады более 31 тыс. жилых и около 10 тыс. нежилых зданий. Перед началом работ жителей просят закрыть окна и переставить автомобили, которые могут помешать уборке.

Для промывки фасадов в столице привлекаются промышленные альпинисты и автовышки, используются специальные очищающие средства.

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