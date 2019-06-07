Строящуюся станцию метро "Мневники" в Москве украсят силуэтами людей

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Центральной темой оформления строящиеся станции Большой кольцевой линии "Мневники" московского метро станут абстрактные фигуры людей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента строительства.

"Дизайн станции "Мневники" будет легким и светлым. По замыслу архитекторов абстрактные фигуры людей станут центральным образом станции. Силуэты будут нанесены светоотражающей краской на платформенные колонны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас на 25% завершена выемка грунта из котлована станции. После окончания этих работ строители начнут возводить основные монолитные конструкции станционного комплекса.

В пресс-службе уточнили, что станция "Мневники" запроектирована на территории Мневниковской поймы, она входит в западный участок Большой кольцевой линии метро от станции "Карамышевская" до станции "Можайская". Протяженность участка составляет 3,5 км, его строительство планируется завершить в 2021 году.