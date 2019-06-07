Технологию укладки бесшумных рельсов используют при строительстве новых путей МЦД

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Технология укладки бесшумных рельсов будет использована при строительстве новых путей московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"При реализации проекта московских центральных диаметров будут применяться современные технологии укладки пути, позволяющие снизить уровень шума и вибрации от движения поездов", - приводятся в распространенном сообщении слова заместителя мэра Москвы Марата Хуснуллина.

Отмечается, что данная технология применяется ОАО "РЖД" и при модернизации железных дорог. Рельсы дополнительно шлифуют и укладывают без стыков. Таким образом минимизируется возможный шум от железнодорожного транспорта и достигается комфорт пассажиров и жителей районов, прилегающих к железнодорожным линиям.

Также так называемый "бархатный" путь позволит уменьшить динамическую нагрузку на подвижной состав и земляное полотно.

МЦД - начатый в 2018 году транспортный проект, предполагающий создание пяти железнодорожных линий, которые должны пройти по диаметру из одного муниципалитета Подмосковья через центр столицы в другой. МЦД-1 Одинцово - Лобня (52 км, 28 станций) и МЦД-2 Нахабино - Подольск (80 км, 38 станций) планируется запустить в конце 2019 - начале 2020 года.