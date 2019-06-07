Собянин: московские районы должны конкурировать с историческим центром

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Районы Москвы по благоустройству должны конкурировать с историческим центром, сказал мэр Москвы Сергей Собянин на сессии "Инвестиции в развитие городской среды" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Собянин отметил, в Москве дома продолжают строить по тем же принципам, что и в Советском союзе. По его словам, качество домов меняется, но подходы к строительству остаются такими же, как и 50 лет назад.

"Важно осмыслить, что такое московский район, и придать ему новую идентичность, определить центры тяготения, создать новые центры культуры, отдыха. Нужно сделать так, чтобы районная среда абсолютно конкурировала с исторической средой центра Москвы", - сказал Собянин.

По словам мэра, 80% москвичей любят свой район и не хотят уезжать из него. "Житель района в первую очередь чувствует, что он житель конкретного района и все, что происходит в районе, он принимает чрезвычайно болезненно и остро", - сказал мэр. По его словам, "московский район несколько отличается от небольших районов среди российских городов в силу того, что масштаб этого района сопоставим со среднероссийским городом в целом. Это от 100 до 200 тыс. человек".

Программа "Мой район" стала логическим продолжением московской программы благоустройства "Моя улица". Если "Моя улица" касалась в основном центра, то "Мой район" - периферии города. Новая программа учтет все 146 муниципальных образований города, 21 поселение новой Москвы.

Программа "Мой район" была анонсирована и запущена в середине 2018 года в рамках предвыборной кампании Собянина. Она предполагает комплексное развитие территорий, чтобы обеспечить москвичам равные условия проживания по всем параметрам: от комфорта среды до социальной поддержки и культурных зон.

В новость были внесены изменения (13:44 мск) — добавлены подробности по тексту.