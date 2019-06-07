Полиция задержала двоих мужчин, закидавших яйцами здание посольства Украины в Москве

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали двух молодых людей, которые закидали яйцами посольство Украины в центре Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Рано утром 6 мая два молодых человека закидали здание посольства Украины в Леонтьевском переулке в Москве яйцами. Они были задержаны полицейскими, охранявшими здание дипмиссии, и доставлены в отдел полиции по Пресненскому району", - сказал собеседник агентства.

По его словам, правонарушителями оказались гражданин Белоруссии 1993 года рождения и уроженец Читинской области 1984 года рождения. По факту случившегося начата доследственная проверка.