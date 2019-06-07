{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция задержала двоих мужчин, закидавших яйцами здание посольства Украины в Москве

Правонарушителями оказались гражданин Белоруссии и уроженец Читинской области

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали двух молодых людей, которые закидали яйцами посольство Украины в центре Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Рано утром 6 мая два молодых человека закидали здание посольства Украины в Леонтьевском переулке в Москве яйцами. Они были задержаны полицейскими, охранявшими здание дипмиссии, и доставлены в отдел полиции по Пресненскому району", - сказал собеседник агентства.

По его словам, правонарушителями оказались гражданин Белоруссии 1993 года рождения и уроженец Читинской области 1984 года рождения. По факту случившегося начата доследственная проверка.

Теги
Россия
Власти Москвы отметили активную динамику несырьевого экспорта в Китай, США, Великобританию
В I квартале этого года московская продукция несырьевого сектора поставлялась в 165 стран
Читать полностью