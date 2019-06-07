Московская канатная дорога возобновила работу после закрытия на техобслуживание

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Московская канатная дорога возобновила работу в пятницу после проведения планового техобслуживания. Об этом в пятницу сообщается на сайте канатной дороги.

"Московская канатная дорога открылась после планового технического обслуживания. Весь необходимый комплекс работ удалось завершить на день раньше запланированного срока", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 7 июня канатная дорога работает с 13:00 до 23:00, а начиная с 8 июня будет доступна для посетителей в обычном режиме, с 10:00.

Ранее сообщалось о закрытии канатной дороги на период с 3 по 7 июня для проведения планового техобслуживания, которое предполагало проверку деталей конструкции на повреждения и износ.

Первая столичная канатная дорога была открыта 18 ноября 2018 года. Она соединяет спорткомплекс "Лужники" и Воробьевы горы и служит одновременно видом транспорта, туристической достопримечательностью и спортивным объектом.