Возгорание на Чагинской подстанции в Москве локализовано

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Возгорание оборудования произошло в пятницу на основном питающем центре юга и юго-востока Москвы - подстанции "Чагино". На настоящий момент оно локализовано, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Федеральной сетевой компании (ФСК, входит в Россети).

Из-за поломки на подстанции "Чагино" в мае 2005 года произошло масштабное отключение электроэнергии в Москве.

"Было небольшое возгорание оборудования подстанции, не относящегося к основному. Оно уже локализовано силами персонала до прибытия МЧС. Последствий для потребителей подстанции нет. Электроснабжение осуществляется в полном объеме", - говорится в сообщении ФСК.

В феврале сообщалось, что ФСК планирует до 2021 года завершить проект реконструкции подстанции "Чагино" стоимостью 17,8 млрд руб. К тому времени в рамках этих работ трансформаторная мощность подстанции, обеспечивающей электроснабжение юга и юго-востока Москвы, уже была увеличена до 2,2 тыс. МВА - два новых силовых трансформатора суммарной мощностью 200 МВА были установлены в закрытых камерах. Сообщалось, что благодаря этому исключены климатические воздействия на оборудование, снижены шумовые нагрузки, повышена пожаробезопасность за счет использования системы газового пожаротушения.

Проектом реконструкции также предусматривается демонтаж старого оборудования и подстанционных зданий, рекультивация земли. В результате территорию, которую занимает "Чагино", планируется сократить вдвое.

Блэкаут 2005 года

25 мая 2005 года нештатные ситуации в работе электросетей Москвы привели к нарушению устойчивости энергосистемы и последующему отключению линий электропередачи в столице, на юго-западе Московской агломерации, а также в Тульской, Калужской и Рязанской областях. ЧП стало самым обширным в истории России энергетическим кризисом, оно затронуло около 7 млн человек. Событиям 25 мая предшествовали аварии меньшего масштаба на энергоподстанции "Чагино". 23 и 24 мая там происходили возгорания и выходы из строя трансформаторов, произведенных в 1958 и 1960 годов, в результате чего нарушалось электроснабжение столичных районов Марьино, Печатники, Люблино и Текстильщики, а также Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).

25 мая в 05:30 Мск на подстанции "Чагино" из-за повреждения выключателя вышел из строя трансформатор, связывавший сети 500 киловольт (кВ) и 110 Кв, что вызвало проблемы во всей энергоцепочке столицы. После этого начались каскадные отключения по всему городу. В Москве были обесточены пять административных округов.