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Поезда МЦК будут курсировать с минимальным интервалом в День России

Интервалы составят 5 минут

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Поезда на Московском центральном кольце (МЦК) в столице в День России 12 июня вплоть до полуночи будут следовать с минимальными пятиминутными интервалами. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

"12 июня "Ласточки" на МЦК будут курсировать с минимальным 5-минутным интервалом на шесть часов дольше - с 12:30 до 00:00. В остальное время работы МЦК ожидание поезда составит до 10 минут", - говорится в сообщении.

Уточняется, что время ожидания поездов в ночное время решено сократить, чтобы пассажиры быстрее могли добраться домой на общественном транспорте.

День России - государственный праздник. Он отмечается с 1992 года в день принятия Декларации о суверенитете РСФСР - 12 июня.

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