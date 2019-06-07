Москва презентовала на ПМЭФ единую цифровую платформу управления закупками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Москва представила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) единую цифровую платформу управления закупками, сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

Платформа работает на базе Единой автоматизированной информационной системы торгов (ЕАИСТ) и интегрирована с "Порталом поставщиков", на котором проходят закупки у малого и среднего бизнеса.

Единая платформа позволяет автоматизировать все процессы и экономить деньги. "За несколько лет благодаря цифровизации управления закупками обеспечена ежегодная экономия бюджетных средств в размере 20%, в числовом выражении - до 200 млрд рублей", - цитирует пресс-служба руководителя департамента Геннадия Дегтева.

По его словам, число участников московских закупок стабильно растет, обеспечивая высокую конкуренцию. В 2018 году в среднем на лот претендовали пять участников. Получать заказы на "Портале поставщиков" могут предприниматели из разных регионов России. Сейчас на портале работают 70 тыс. региональных компаний, что составляет половину от всех пользователей ресурса. "Большой синергетический эффект при этом оказала интеграция ресурса с заказчиками из более чем 30 субъектов России", - отметил Дегтев.

ПМЭФ-2019

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.