Власти Москвы выделят субсидии столичным предпринимателям, работающим по франшизе

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Столичный департамент предпринимательства и инновационного развития подготовил проект постановления, который вводит субсидии для московских предпринимателей, работающих по франшизе. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Эта мера поддержки ориентирована прежде всего на небольшие компании и начинающих предпринимателей. Ведь франшиза представляет собой готовую и проверенную временем модель, с которой проще открыть свое первое дело или развивать уже действующий бизнес", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Она уточнила, что проектом предусмотрены субсидии на компенсацию затрат по приобретению оборудования, погашение лизинговых платежей и процентов по кредитам. Компенсировать предлагается до 35% документально подтвержденных трат.

По мнению Сергуниной, благодаря такой поддержке появятся новые кофейни, закусочные, магазины, предприятия бытового обслуживания, которые создадут рабочие места и обеспечат рост налоговых поступлений в бюджет.

В пресс-службе добавили, что по данным Российской ассоциации франчайзинга, в Москве по франшизе работает 11,5 тыс. объектов и 500 брендов.