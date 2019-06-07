Климатическая система защитит от жары переданных Китаем панд в Московском зоопарке

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Большие панды, которые были переданы Московскому зоопарку Китаем, не пострадают от жары, у них в вольере установлена специальная климатическая система. Об этом сообщила ТАСС генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

"Панды живут отдельно друг от друга в вольерах, состоящих из двух просторных комнат - на улице и в помещении. Специалисты смонтировали в них климатическую установку, которая поддерживает определенную температуру и уровень влажности воздуха около 70%. Сейчас на солнце очень высокая температура даже для человека - 35 градусов, поэтому днем мишки укрываются в помещении с кондиционером и увлажнителем воздуха", - сказала она.

Акулова отметила, что во внутренней части вольера оборудованы бассейны с проточной водой, где панды любят плескаться. Она отметила, что летом в Китае почти такая же погода, как сейчас в Москве. Единственное отличие столичного климата в том, что нет такой влажности, поэтому в вольерах используются распрыскиватели води.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 5 июня посетили новый павильон Московского зоопарка, где приняли участие в церемонии передачи двух больших панд. Павильон был специально подготовлен для переданных Китаем самки по кличке Диндин и самца Жуи.