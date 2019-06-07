Уроки акробатического рок-н-ролла и буги-вуги стартовали в столичном парке "Зарядье"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Пятикратные чемпионы мира по акробатическому рок-н-роллу Ольга Сбитнева и Иван Юдин провели в пятницу первую бесплатную тренировку по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги в парке "Зарядье" в Москве. Занятия также будут проходить в "Сокольниках" до 31 августа.

"Сегодня в парке "Зарядье" в самом центре нашей столицы рядом с Кремлем открылся летний фестиваль "Уроки в парках по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги". Занятия проходят в среднем два часа. Все желающие могут посетить уроки до 31 августа", - сказал ТАСС Юдин.

Москвичи смогут посещать тренировки каждый понедельник и среду с 17:00 до 19:00 в парке "Зарядье", а в выходные в это же время в "Сокольниках".

Летний танцевальный проект "Уроки в парках по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги" проводится Всероссийской федерацией танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла с 2015 года. Он направлен на популяризацию танцевального вида спорта среди широких слоев населения. В этом году к фестивалю присоединились еще 10 городов.