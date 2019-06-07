Столичное МЧС распространило экстренное сообщение о сильной жаре в субботу

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Сильная жара, до 33 градусов тепла, ожидается в столичном регионе в субботу, в связи с этим столичное МЧС просит быть предельно внимательными.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет днем 8 июня местами по городу Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 31-33°С. В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по Москве рекомендует избегать перегрева на солнце и использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды", - говорится в сообщении пресс-службы ГУМЧС по Москве в пятницу.

Также в главке отметили, что в случае необходимости надо звонить по телефону 101.