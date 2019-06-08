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Жара до 33 градусов сохранится в Москве в субботу

Ожидается слабый ветер без осадков

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Жаркая погода без осадков сохранится в Москве и Подмосковье в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Днем в столице и области ожидается до 33 градусов жары", - говорится в сообщении синоптиков.

В ночь на воскресенье термометры в Москве покажут 16-18 градусов тепла (в центре города 19-21 градус). По области может похолодать до 13 градусов тепла.

В субботу в столичном регионе ожидается слабый ветер без осадков.

Атмосферное давление составит около 756 мм ртутного столба.

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