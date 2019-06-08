Допустимая концентрация сероводорода была превышена почти в семь раз на юге Москвы

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Автоматические станции "Мосэкомониторинга" зафиксировали почти семикратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода ранним утром 8 июня, следует из данных сайта учреждения. Норма установлена по порогу, при котором человек начинает ощущать запах этого газа.

Так, станция на улице Гурьянова зарегистрировала концентрацию сероводорода почти в 6,7 ПДК около 04:00. Она контролирует влияние Курьяновских очистных сооружений "Мосводоканала". Станция на улице Маршала Полубоярова в это же время норма была превышена в 2,5 раза. В Новокосино на Салтыковской улице "Мосэкомониторинг" зафиксировал около 1,7 ПДК также к 04:00 8 июня.

Незначительные превышения нормы были 8 июня на улице Головачева (в 06:00) и на Шаболовке (Дальний переулок в 07:00-08:00).

В "Мосэкомониторинге" ранее поясняли, что превышение ПДК по сероводороду менее 18-кратного безвредно для здоровья человека и доставляет только дискомфорт.