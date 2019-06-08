На фестивале "Арт-футбол" в Москве представят кинопрограмму

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Посетители IX чемпионата мира по футболу среди артистов - футбольно-музыкального фестиваля "Арт-футбол 2019" , который пройдет в Москве с 8 по 16 июня, смогут посетить кинопоказы, на которых актеры и режиссеры из разных стран представят свои фильмы. Об этом в субботу сообщается на сайте мэра Москвы.

"В рамках международного фестиваля "Арт-футбол", помимо футбольного турнира, состоится цикл кинопоказов, - сказано в сообщении. - Представят фильмы актеры и режиссеры из разных стран". Встречи состоятся параллельно с футбольными матчами артистов в Культурном центре ЗИЛ.

В частности, 9 июня киргизский режиссер Мирлан Абдыкалыков покажет картину "Небесное кочевье", 10 июня актер из Турции Хакан Меричлилер представит фильм "Али", а 12 июня будет показана британская работа "Удачу за хвост", о которой расскажет актер и певец Лео Ихеначо.

Москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить все показы, однако потребуется заранее зарегистрироваться, указывается в сообщении.

В футбольно-музыкальном фестивале "Арт-футбол 2019" примут участие команды из 16 стран, а с учетом концертной программы общее число участников составит более 500 человек. Артисты прибудут в Москву из Аргентины, Белоруссии, Великобритании, Венгрии, Германии, Нидерландов, Израиля, Ирана, Киргизии, Парагвая, Перу, Сербии, Словении, Турции, Республики Корея. Открытие турнира состоится на центральном стадионе "Локомотив", матчи буду проходить на "Сапсан-Арене". Официальное закрытие чемпионата и награждение победителей ожидаются в Парке им. Горького.

Специальными гостями музыкальной программы, основной площадкой которой станет Пушкинская набережная парка им. Горького, а также бизнес-зал Казанского вокзала, заявлены участник британской группы Yes Рик Уэйкман, немецкая группа Fools Garden, Денис Майданов, Александр Маршал, Валерий Сюткин, группа Uma2rman, "Белорусские песняры". Президентом фестиваля, как и в прошлом году, станет балканский режиссер и музыкант Эмир Кустурица. В прошлом году турнир выиграла команда из Румынии. Сборная российских артистов под руководством олимпийского чемпиона 1988 года Сергея Горлуковича заняла второе место.