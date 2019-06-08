Фотовыставка особо охраняемых природных территорий открылась в Москве

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Фотовыставка "Бульвар особо охраняемых природных территорий" открылась в субботу на Страстном бульваре в столице, до конца 2019 года она будет знакомить горожан с видами российских заповедников и национальных парков.

"Это своеобразное путешествие по заповедным уголкам нашей страны - от Дальнего Востока до Калининграда. Так формируется образ новой, социально-ответственной, экологически безопасной и открытой для всего мира страны", - заявил на открытии фотовыставки директор департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Иван Шмаков.

В серии фотоснимков отображены редкие виды животных, нетронутые природные ландшафты, многовековые памятники истории и культуры и другие темы.

На бульваре представлены работы, сделанные на территории Ялтинского горно-лесного, Казантипского, Воронежского, Центрально-Черноземного, Костомукшского, Полистовского, Лапландского заповедников, национальных парков "Орловское полесье", "Угра", "Смоленское поозерье", "Себежский", "Калевальский", "Валдайский", заповедников "Опукский", "Утриш", "Ростовский", "Кивач".

В настоящее время в России насчитывается 310 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения и с каждым годом эта цифра растет. Минприроды России в рамках нацпроекта "Экология" и федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развития экологического туризма" проводит мероприятия, направленные на создание новых ООПТ, развитие экотуризма и просвещение населения.