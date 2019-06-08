Двум промпредприятиям Москвы присвоен статус инвестиционного приоритетного проекта

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Два новых столичных завода получили статус инвестиционного приоритетного проекта (ИПП), который позволит снизить общую налоговую нагрузку на инвесторов на четверть, сообщила в субботу пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Статус ИПП по созданию промышленного комплекса по производству комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств присвоен компании "Альфа Автоматив Техноложис". Статус ИПП по строительству предприятия пищевой промышленности присвоен компании "НоваПродукт АГ".

"Новый статус позволит инвесторам снизить общую налоговую нагрузку на 25%. В частности, будет снижен на 26% налог на прибыль (12,5% вместо 17%), обнулена ставка налога на имущество, арендная плата составит 0,01% от кадастровой стоимости земли. Благодаря этим преференциям, компании смогут вкладывать больше средств в развитие производства", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Пресс-служба уточняет, что компания "Альфа Автоматив Техноложис" создает промкомплекс площадью 32,5 тыс. кв. м. С 2019 по 2022 годы инвестор вложит в строительство завода около 1,2 млрд рублей. На заводе появится 385 новых высокооплачиваемых рабочих мест, а средняя заработная плата составит 85 тыс. рублей. Предприятие будет выпускать штампованные из листовой стали детали автомобильного кузова.

Компания "НоваПродукт АГ" построит промкомплекс площадью 10 тыс. кв. м в поселении Щаповское Троицкого административного округа. Там будут производить продукты питания для здорового образа жизни. С 2019 по 2023 годы объем частных инвестиций составит 633 млн рублей. К 2025 году на предприятии будет создано 229 новых рабочих мест, средняя зарплата составит 66 тыс. рублей.

Реализация новых проектов, в том числе создание промышленного производства или промышленного комплекса, предполагается через заключение специального инвестиционного контракта (СПИК) между инвестором и правительством столицы. В течение срока действия СПИК инвестору гарантирована фиксированная региональная налоговая нагрузка.