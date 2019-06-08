Ликсутов: запуск первых линий МЦД улучшит транспортную доступность 45 районов Москвы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Запуск пассажирского движения на первых двух Московских центральных диаметрах (МЦД) Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск улучшит транспортную доступность 45 районов Москвы и шести городов Подмосковья. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

"По нашим расчетам, запуск первых двух диаметров улучшит транспортную доступность 45 районов Москвы и шести городов Московской области: Долгопрудного, Нахабино, Подольска, Лобни, Одинцово и Красногорска. Пассажиропоток первых двух диаметров составит более 90 млн пассажиров в год, а общественный транспорт станет доступнее для 3 млн 700 тыс. человек", - сказал он.

По словам Ликсутова, благодаря запуску первых двух диаметров получится создать 900 тыс. дополнительных пассажирских мест в сутки. Кроме того, ожидается, что на 12% разгрузятся шесть линий метро, а также наземный общественный транспорт.

Он сообщил, что тарифы для проезда по МЦД прорабатываются таким образом, чтобы они стимулировали пассажиров пользоваться новыми железнодорожными магистралями.

"Нам поручено установить такие тарифы на МЦД, чтобы они не были препятствием для активного использования новой услуги. На фоне предстоящих операционных затрат - на новую железнодорожную инфраструктуру, поезда, современные пассажирские сервисы - расходы многократно перекроют доходы, и дополнительная прибыль не ожидается", - сказал он.

По словам Ликсутова, при разработке стоимости проезда на МЦД учитывается несколько факторов. "Прежде всего, новый тариф должен быть комфортным для пассажиров, но при этом его стоит грамотно интегрировать в существующую транспортную тарифную систему Москвы и области в рамках отдельных тарифных зон. Кроме того, тарифная система должна стимулировать пассажиров на выбор сквозных маршрутов", - добавил собеседник агентства.

О проекте МЦД

Московские центральные диаметры - начатый в 2018 году транспортный проект, в котором участвуют правительство Москвы, ОАО "РЖД" и правительство Московской области, Министерство транспорта РФ и ГУП "Московский метрополитен". Оператором перевозок на первых двух диаметрах будет АО "Центральная пригородная пассажирская компания".

Предполагается создание пяти линий, которые должны идти по диаметру из одного муниципалитета Подмосковья через центр столицы в другой муниципалитет. МЦД-1 "Одинцово - Лобня" и МЦД-2 "Нахабино - Подольск" планируется запустить в конце 2019 - начале 2020 года.

Диаметры станут новым видом транспорта, который объединит формат пригородных электричек и метрополитена, создав фактически систему наземного метро. МЦД будет работать по графику метро - с 05:30 до 01:00. Будет разработана удобная билетная система, для оплаты проезда пассажиры смогут использовать карту "Тройка".