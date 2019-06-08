Ликсутов: тарифы на МЦД будут стимулировать пассажиров к использованию этого транспорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Власти столичного региона прорабатывают тарифы для проезда по Московским центральным диаметрам (МЦД) таким образом, чтобы они стимулировали пассажиров пользоваться новыми железнодорожными магистралями. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

"Нам поручено установить такие тарифы на МЦД, чтобы они не были препятствием для активного использования новой услуги. На фоне предстоящих операционных затрат - на новую железнодорожную инфраструктуру, поезда, современные пассажирские сервисы - расходы многократно перекроют доходы, и дополнительная прибыль не ожидается", - сказал он.

По его словам, при разработке стоимости проезда на МЦД учитывается несколько факторов. "Прежде всего, новый тариф должен быть комфортным для пассажиров, но при этом его стоит грамотно интегрировать в существующую транспортную тарифную систему Москвы и области в рамках отдельных тарифных зон. Кроме того, тарифная система должна стимулировать пассажиров на выбор сквозных маршрутов", - добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что для оплаты проезда по МЦД пассажиры смогут использовать карту "Тройка" и осуществлять бесплатную пересадку на метро. При оплате проезда будет работать тот же принцип, что уже действует в пригородных электричках, где цена поездки зависит от зоны и пройденного расстояния.

О проекте МЦД

Московские центральные диаметры - начатый в 2018 году транспортный проект, в котором участвуют правительство Москвы, ОАО "РЖД" и правительство Московской области, Министерство транспорта РФ и ГУП "Московский метрополитен". Оператором перевозок на первых двух диаметрах будет АО "Центральная пригородная пассажирская компания".

Предполагается создание пяти линий, которые должны идти по диаметру из одного муниципалитета Подмосковья через центр столицы в другой муниципалитет. МЦД-1 "Одинцово - Лобня" и МЦД-2 "Нахабино - Подольск" планируется запустить в конце 2019 - начале 2020 года.

Диаметры станут новым видом транспорта, который объединит формат пригородных электричек и метрополитена, создав фактически систему наземного метро. МЦД будет работать по графику метро - с 05:30 до 01:00. Будет разработана удобная билетная система, для оплаты проезда пассажиры смогут использовать карту "Тройка".