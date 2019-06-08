В Москве до конца года проведут эксперимент по оплате проезда с помощью распознавания лиц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Власти Москвы приступили к согласованию технических параметров эксперимента по оплате проезда с помощью распознавания лиц в метрополитене. Пилотный проект начнется до конца текущего года, сообщил в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

"Сейчас мы совместно с Московским метрополитеном, Департаментом информационных технологий Москвы, Сбербанком, ВТБ и Ростехом обсуждаем сроки тестирования. Параллельно идет согласование технических параметров и вариантов проведения пилотного проекта по оплате проезда с помощью технологии распознавания лиц. Рассчитываем начать испытания не позднее конца 2019 года, но окончательное решение будет принято по результатам проверки технических параметров работы системы", - сказал он.

После пилотного проекта, если он окажется успешным, будет объявлен конкурс на разработку видео аналитической системы. "Наша стратегия - не работать только с одной компанией по видео аналитике. Мы будем выбирать лучших. Для нас важно добавлять технические новшества так, чтобы они не ухудшали качество обслуживания пассажиров. Мы понимаем, что имеем дело с новым технически сложным алгоритмом", - добавил Ликсутов.

По его словам, скорость считывания биометрических данных должна быть сопоставимой с той, что показывают карта "Тройка", билет "Единый" или безналичная оплата на турникете по бесконтактной технологии. "То есть, речь идет максимум об одной секунде. Если распознавание лица, связь с банком и открытие створок турникетов займут больше времени, то в час пик это может обернуться скоплением пассажиров. Поэтому время валидации билета - один из ключевых факторов проекта, по которым мы предъявляем строгие требования к перспективным участникам", - подчеркнул собеседник агентства.