Музыкальный фестиваль "Россия" состоится в Коломенском 12 июня

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль на открытом воздухе "Россия", посвященный Дню России, состоится 12 июня в музее-заповеднике "Коломенское". Об этом сообщается в воскресенье на сайте столичной мэрии.

Программа фестиваля включает в себя спектакли, концерты, мастер-классы и викторины. "В 12:00 и 13:30 у входа в парк посетителей встретит оркестр Главного управления МЧС России по Москве. Музыканты исполнят известные марши и вальсы. Детей будут ждать развлечения в компании ростовых кукол и клоунов театра "Чудаки", мастер-классы по изготовлению ловца снов, ароматных саше и объемных открыток", - говорится в сообщении.

В фестивале также примут участие ансамбль "Непоседы", артисты Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова, оркестр Musica Viva, солисты Московского театра "Новая опера" имени Е.В. Колобова и другие.

Детский музыкальный театр юного актера представит программу "Фантазии на тему Дунаевского", в которую войдут сольные и коллективные номера под музыку известных советских и российских композиторов. Завершится фестиваль концертом Московского государственного академического театра танца "Гжель".