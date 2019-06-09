Мушкетерский турнир пройдет на московском фестивале "Времена и Эпохи" 10 июня

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Гости и жители столицы смогут увидеть мушкетерский турнир и тренировку пикинеров (воинов европейских армий XVI - XVII веков, сражающихся на пятиметровых пиках) 10 июня на площадках фестиваля "Времена и Эпохи" в московском парке Коломенское. Об этом сообщил в воскресенье оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"В понедельник, 10 июня, на площадке "XVI век. Подготовка к Тридцатилетней войне" (в парке Коломенское) можно будет провести практически весь день. С 13:00 до 14:00 здесь пройдет Мушкетерский турнир. Гости площадки тоже смогут овладеть хитростями "огненного боя" под присмотром опытных инструкторов. Вскоре после этого, с 15:00 до 16:00 пройдет тренировка пикинеров. С 18:00 до 19:30 пройдет постановочное сражение "пики и мушки", - говорится в сообщении.

На площадке "Русь. Средневековье. Расцвет" (на Святоозерской улице) с 16:00 до 18:00 можно будет увидеть учебные поединки на мечах и древковом оружии, а также сцены древнерусского суда, который князь будет вершить в полном соответствии с первым в нашей стране юридическим кодексом "Русская правда".

Также на площадке "Средневековый университет" на Сретенском бульваре создадут атмосферу Оксфорда XV века, где будут изучать гуманитарные, точные и естественные науки, вести философские беседы, писать трактаты.

Во вторник, 11 июня при "Дворе Ричарда Львиное Сердце" (в музее-заповеднике Коломенское) пройдут конные состязания между рыцарями и сарацинами. Это соревнования между европейскими и сарацинскими всадниками в конных упражнениях и умении владеть оружием.

Фестиваль "Времена и эпохи" проходит в Москве с 7 по 16 июня. В этом году участниками праздника станут 2 тыс. энтузиастов реконструкции из России и 14 зарубежных стран, в том числе из Италии, Великобритании, Турции и Франции. На 40 площадках в разных районах столицы они воссоздадут разные исторические эпохи - от Античности до позднего СССР.