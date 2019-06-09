Анна Федермессер выдвинулась в депутаты Мосгордумы от 43-го округа

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна (Нюта) Федермессер выдвинулась в депутаты Мосгордумы седьмого созыва от 43-го округа. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Московской городской избирательной комиссии.

"Федермессер Анна Констаниновна. Основное место работы или службы: ГБУ здравоохранения города Москвы "Московский многопрофильный центр паллиативной помощи Департамента здравоохранения города Москвы". Статус участника выборов: выдвинутый кандидат", - сообщается на сайте.

Ранее на своей странице в Facebook Федермессер сообщила, что планирует баллотироваться в Мосгордуму от 43-го избирательного округа (районы Арбат, Пресненский, Хамовники). В этом же округе планируют выдвинуть свои кандидатуры сотрудница Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и член политкомитета "Яблока" Сергей Митрохин.

6 июня в Москве началась избирательная кампания по выборам депутатов в Мосгордуму. Параллельно с этим стартовала кампания по выдвижению кандидатов в депутаты Мосгордумы и сбору подписей избирателей, которая по регламенту продлится в течение 30 дней.

5 июня депутаты столичного парламента на очередном заседании приняли соответствующее постановление, назначив выборы на 8 сентября. На предстоящих выборах в столичный парламент в трех округах города будет проведен эксперимент по электронному голосованию. Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.