Сезон концертов на крыше павильона "Рабочий и колхозница" открылся на ВДНХ

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Группа "Обе две" в воскресенье открыла второй сезон проекта "Музыка на крыше", в рамках которого на крыше павильона "Рабочий и колхозница" на ВДНХ в Москве все лето по четвергам и воскресеньям будут идти концерты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе выставочного центра.

"Сегодня состоялось открытие нового сезона проекта "Музыка на крыше", на концертно-смотровой площадке павильона "Рабочий и колхозница" прошло акустическое выступление дерзкой и харизматичной инди-поп группы "Обе две". Его зрителями стали около 300 человек. В дальнейшем любителей живой музыки и вечерних закатов на этой площадке ждут все лето по четвергам и воскресеньям", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего до 1 сентября на крыше павильона "Рабочий и колхозница" запланировано 20 концертов, в афише - джаз, инструментальные композиции, инди-рок, ритм-энд-блюз и другие музыкальные направления. Концерты проходят в формате домашнего квартирника, что означает живое исполнение, и, кроме того, зрители могут пообщаться с артистами. Одновременно на площадке могут разместиться до 300 человек. В случае дождя мероприятия не отменяются, а переносятся в зал лектория, который расположен внутри павильона.

Кроме этого, на крыше павильона "Рабочий и колхозница" также запланированы некоторые мероприятия летней образовательной программы "Знания. ВДНХ": концерты, творческие вечера, мастер-классы, лекции о музыке. Часть из них будут посвящены 80-летнему юбилею выставочного центра.

Впервые концерт проекта "Музыка на крыше" прошел на ВДНХ в июне 2018 года.