Детско-взрослая поликлиника на Севере Москвы заработает осенью 2019 года

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Власти Москвы введут в эксплуатацию детско-взрослую поликлинику в районе Беговой на севере столицы осенью 2019 года. Учреждение рассчитано на 750 посещений в смену, сообщила в понедельник пресс-служба Департамента строительства города Москвы.

"Завершается строительство детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену по адресу Ленинградский проспект, д. 16 в районе Беговой на севере Москвы. Ввод в эксплуатацию предусмотрен осенью. На объекте выполнены все строительно-монтажные, отделочные и фасадные работы, завершается монтаж оборудования и благоустройство прилегающей территории", - приводят в сообщении слова руководителя Департамента строительства города Москвы Андрея Бочкарева.

В пресс-службе уточнили, что общая площадь шестиэтажного здания составит порядка 9 тыс. кв. м. Взрослая поликлиника на 500 посещений в смену предусматривает отделение профилактики, два терапевтических отделения, блок хирургических кабинетов, а также дневной стационар на 10 коек и отделение реабилитации. Детская поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену и предусматривает помещения вестибюльной группы с двумя приемно-смотровыми фильтр-боксами, школьно-дошкольного отделения, блока хирургического кабинета и блока кабинетов функциональной диагностики.

"Подразделения и помещения поликлиники оснащены новым современным медицинским и технологическим оборудованием", - добавили в пресс-службе.

Всего до 2021 года за счет средств адресной инвестиционной программы Москвы департаментом строительства планируется ввести в эксплуатацию 11 новых поликлиник.