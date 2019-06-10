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В Москве пожарные спасли утят, застрявших в коллекторе

Птицы не пострадали

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Сотрудники пожарно-спасательного центра Москвы спасли утку с утятами из коллектора на юге столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"В отряд поступила заявка, что на улице Красного Маяка на глубине 2,5 м в коллекторе при переходе ручья утка с утятами не может выбраться. Расчет спасателей спустился в коллектор и, собрав птенцов, доставил их наверх", - сказал собеседник агентства.

Сейчас утиное семейство в безопасности, никто из них не пострадал.

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