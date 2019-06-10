Юго-западный участок Большого кольца метро в Москве готов на 80%

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Строительная готовность юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, который строится с участием китайской корпорации CRCC, составляет 80%. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"Протяженность участка, который возводят наши китайские партнеры, составляет 4,6 км, на нем появятся три станции - "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского". В целом работы на Юго-Западном участке идут по графику - готовность этого участка составляет на сегодня около 80%", - приводят в сообщении слова заместителя мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Предполагается, что участок улучшит транспортное обслуживания в районах Очаково-Матвеевское, Можайский, Раменки, Проспект Вернадского и Фили-Давыдково, в которых проживают порядка 580 тыс. человек. Пассажиропоток транспортного узла составит около 50 тыс. человек в часы пик.

Новый отрезок метро создаст скоростную беспересадочную связь между районами, минуя центр города. Планируется, что уже в 2020 году новые станции станут доступны для пассажиров.

Китайская железнодорожная строительная корпорация (CRCC) - первая компания международного уровня, привлеченная к строительству московского метро.