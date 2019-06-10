Высокая температура в Москве 9 июня побила рекорд 1999 года

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Высокая температура в Москве 9 июня 2019 года - плюс 31,2 градуса - побила рекорд 1999 года, когда в столице был зафиксирован плюс 31 градус. Об этом сообщила в понедельник ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

"По станции ВДНХ температура в Москве 9 июня составила 31,2 градуса <...> В 1999 году в Москве был 31 градус. Так что говорить, что рекорд 1999 года побит, корректно", - сказала она.

По данным метеорологов, 11 и 12 июня температура в столице составит 28-30 градусов.