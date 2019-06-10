В Москве водителей предупредили о грозе и сильном ветре

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы призвал автолюбителей быть внимательными и не оставлять машины под деревьями из-за грозы и сильного ветра, которые ожидаются в столице в понедельник.

"Синоптики снова пообещали печальную погоду с сильным дождем и ветром. Позаботьтесь о себе - осторожнее с парковкой, осторожнее на дороге", - сообщается в Twitter ЦОДД.

Ранее Гидрометцентр РФ объявил в Москве оранжевый уровень, предпоследний по шкале опасности. По прогнозу синоптиков, в понедельник в столице ожидается до +28 градусов и гроза.