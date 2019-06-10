Расписание пригородных поездов Москвы изменится в День России

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Пригородные поезда всех направлений Московской железной дороги (МЖД) будут курсировать по измененному расписанию 11 и 12 июня, сообщила в понедельник пресс-служба перевозчика.

"Накануне праздника и в День России, 11 и 12 июня, изменится график движения пригородных поездов Московской железной дороги в Мосузле. Изменения коснутся всех направлений МЖД: Белорусского, Горьковского, Казанского, Киевского, Курского, Павелецкого, Рижского, Савеловского и Ярославского", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 11 июня поезда будут ходить по расписанию пятницы, а 12 июня - по расписанию воскресенья. МЖД рекомендует пассажирам планировать поездки заранее, учитывая указанные изменения. Дополнительную информацию о графике движения поездов можно уточнить на вокзалах и остановочных пунктах, а также на сайте компании "Российские железные дороги" (РЖД) в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее сообщалось, что поезда на Московском центральном кольце (МЦК) в столице в День России 12 июня вплоть до полуночи будут следовать с минимальными пятиминутными интервалами.

День России - государственный праздник. Он отмечается с 1992 года в день принятия Декларации о суверенитете РСФСР - 12 июня.