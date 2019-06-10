Кондитеры создали "золотое" мороженое в честь юбилея ВДНХ

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Уникальное мороженое с добавлением золота, приготовленное к юбилею ВДНХ, смогут попробовать посетители летом в павильоне "Техноград", об этом сообщила в понедельник пресс-служба выставки.

"Специально к 80-летию ВДНХ шеф-кондитеры образовательного комплекса "Техноград" создали юбилейную коллекцию мороженого, состоящую из четырех сортов. Мороженое под названием "ВДНХ-80" приготовлено из фермерских сливок российского производства, пионов и 23-каратного золота. Также в коллекцию входят сорта "Жасмин с белым персиком", "Васильковое со льном и рожью" и "Тюльпановое". Попробовать их можно будет в течение всего лета в павильоне № 63, где расположились мастерские "Технограда", - говорится в сообщении.

В состав всех видов мороженого входят натуральные сливки, цветы и фрукты. Отмечается, что на создание праздничной коллекции мороженого кулинаров вдохновили цветы, распустившиеся на ВДНХ, обновленный золотой фонтан "Дружба народов" и фирменные цвета комплекса - красный и белый.

Ранее сообщалось, что с 11 по 16 июня на главной выставке страны в Москве пройдет фестиваль мороженого, на котором гости смогут посетить дегустации, кулинарные мастер-классы и квесты.

Празднование 80-летия ВДНХ в 2019 году включит более 100 мероприятий, в числе которых открытие Зеленого театра, фестиваль искусств "Вдохновение", проект "Музыка на крыше" и фестиваль духовых оркестров.