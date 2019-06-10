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Участок СВХ от Открытого до Ярославского шоссе в Москве планируют построить в 2022 году

На эти цели направят около 11 млрд рублей

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Около 11 млрд рублей будет направлено на строительство участка Северо-Восточной хорды (СВХ) от Открытого до Ярославского шоссе в Москве, работы планируется завершить в 2022 году. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента строительства.

"Строительство Северо-Восточной хорды от Открытого шоссе до Ярославского шоссе завершится в 2022 году. В настоящее время определена подрядная организация. В ближайшее время начнется строительство", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Андрея Бочкарева.

Уточняется, что единственным участником открытого конкурса по выбору подрядчика для строительства участка стало ПАО "Мостотрест", которое обязуется выполнить работы за 10,8 млрд рублей. Строительство должно быть завершено в течение 33 месяцев с даты заключения контракта, в общей сложности предстоит построить и реконструировать более 4,8 км дорог.

Северо-Восточная хорда протянется от скоростной трассы М11 Москва - Санкт-Петербург до Косинской эстакады (развязки МКАД с магистралью Вешняки - Люберцы). Она соединит крупные московские магистрали - Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское и Открытое шоссе.

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