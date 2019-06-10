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На четырех станциях МЦК начали раздавать воду из-за жары

Синоптики прогнозируют, что воздух в столице прогреется до 28 градусов

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Пассажирам начали раздавать питьевую воду на станциях Московского центрального кольца (МЦК) "Владыкино", "Стрешнево", "Андроновка", "Панфиловская" из-за жаркой погоды. Об этом сообщается в понедельник на странице московского метро в Twitter.

"В городе жарко. Внимательно следим за температурой в московском метро. Уже раздаем пассажирам питьевую воду на станциях МЦК "Владыкино", "Стрешнево", "Андроновка", "Панфиловская", - говорится в сообщении.

На 10 июня Гидрометцентр РФ объявил оранжевый (предпоследний по шкале интенсивности опасных явлений) уровень опасности. Синоптики предупреждают москвичей об аномально жаркой погоде со среднесуточной температурой выше климатической нормы на семь-восемь градусов. В понедельник днем в городе воздух прогреется до 26-28 градусов.

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