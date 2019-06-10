Строительством Космического центра займется застройщик московского метро

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Надежда Геращенко, Екатерина Лука/. Заказчиком и депевелопером строительства здания Национального космического центра (НКЦ) в Москве на территориях Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева займется принадлежащая городу инжиниринговая компания "Мосинжпроект". Об этом ТАСС сообщил в понедельник заммэра Москвы Владимир Ефимов.

В январе этого года президент России Владимир Путин поручил создать на базе завода Национальный космический центр за счет реновации его объектов и территорий, при этом часть неиспользуемых земель и зданий будет выделена для создания второго объекта - Научно-производственного кластера (НПК) столицы.

"Мосинжпроект выступит заказчиком строительства. Непосредственно строить в любом случае будет кто-то из подрядчиков. Сейчас начато проектирование, ведутся подготовительные работы на площадке. Я думаю, что до конца года будут начаты строительные работы", - сказал Ефимов. Ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин обозначил, что суммарная площадь сооружений центра достигнет 250 тыс. кв. м. При этом потребуется развитие района, строительство автомобильного и пешеходного моста через Москву-реку, а также увязка со строящейся станцией метро "Терехово".

Мосинжпроект - единый оператор программы развития Московского метрополитена и генеральный проектировщик реконструкции вылетных магистралей и развязок. Предприятие управляло строительством парка "Зарядье" и реконструировало стадион "Лужники". В 2018 году компания приступила к реализации проекта по строительству торгово-пересадочных узлов, включающую возведение коммерческой недвижимости.

НКЦ должен начать работу в 2022 году, полный комплекс работ по реновации территории с учетом создания научно-производственного кластера и необходимой инфраструктуры займет пять-семь лет. Ответственными за организацию работы по созданию центра назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и мэр Москвы Сергей Собянин. Соответствующий доклад они должны представить до 15 января 2020 года. НКЦ включит в себя головные подразделения основных организаций ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро, профильные структурные подразделения научно-исследовательских и образовательных организаций. Предполагается, что здесь будут работать около 20 тыс. сотрудников, в том числе конструкторов и инженеров Роскосмоса.

По данным госкорпорации, в рамках совместного предприятия с правительством Москвы "Центр Хруничева" войдет землей (около 90 га), а Москва 7 га земли, которые сейчас пока ничем не застроены. Строительство полностью будет вестись на средства Москвы. Средства Роскосмоса пойдут на обустройство предприятий, сбор всех необходимых производственных циклов и этапов на территории около 50 га.