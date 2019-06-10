Экс-депутаты Госдумы Геннадий и Дмитрий Гудковы выдвинулись на выборы в Мосгордуму

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Геннадий и Дмитрий Гудковы, которые были депутатами Госдумы прошлого созыва, выдвинулись на выборы в Московскую городскую думу. Об этом свидетельствуют данные системы ГАС "Выборы" на сайте ЦИК РФ.

Геннадий Гудков баллотируется по округу № 2 (районы Северное и Южное Тушино, Куркино, Молжаниново), а его сын Дмитрий Гудков выдвинулся по округу № 5 (районы Филевский парк, Хорошево-Мневники, часть района Щукино). Оба участвуют в выборах как самовыдвиженцы.

"Документы подал, избирательный счет открыл, штаб приступает к сбору к официальному сбору подписей <…> До конца месяца мне нужно собрать, обработать, проверить и сдать в избирком 5713 подписей избирателей, проживающих в округе", - написал Дмитрий Гудков на своей странице в Facebook.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября по 45 одномандатным округам.