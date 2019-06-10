Фотовыставка "Лица московской промышленности" открылась на Чистопрудном бульваре

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Фотовыставка "Лица московской промышленности" открылась в понедельник на Чистопрудном бульваре в центре города. Экспозиция рассказывает о работниках столичных предприятий, сообщила пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Московские фотохудожники смогли заглянуть в цеха предприятий, которые обычно скрыты от посторонних глаз. Фотовыставка "Лица московской промышленности" познакомит москвичей и гостей столицы с профессионалами, которые обеспечивают эффективную работу заводов и фабрик, поддерживая бесперебойное функционирование многих сфер жизни города", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

По словам Прохорова, сегодня в Москве работает около 650 крупных и средних промышленных предприятий, на которых трудятся 787 тыс. человек.

Пресс-служба уточняет, что в объектив фотокамер попали процессы производства продуктов питания, декоративной косметики, радиоэлектронной аппаратуры, беспилотных летательных аппаратов и многое другое. Выставка открыта с 10 по 30 июня 2019 года.