Открытие набережной имени Говорухина состоится в Москве 14 июня

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Набережная реки Яузы, которая получит название в честь народного артиста России, кинорежиссера Станислава Говорухина, будет открыта в столице 14 июня. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Мосгорнаследия.

В начале июня сообщалось, что на заседании президиума правительства Москвы было принято решение, что часть проектируемого проезда № 690, который расположен между улицей Вильгельма Пика и проспектом Мира, вдоль правого берега Яузы в столице будет названа именем Станислава Говорухина.

"Открытие состоится 14 июня 2019 года в 12:30 мск. Мероприятие приурочено к годовщине смерти режиссера", - говорится в сообщении.

Станислав Говорухин - советский и российский режиссер, депутат Госдумы. Снял несколько десятков художественных фильмов, среди которых "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок". Он скончался 14 июня 2018 года в Москве на 83-м году жизни, похоронен на Новодевичьем кладбище.