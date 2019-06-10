Около 20 лекций пройдет в Москве в рамках фестиваля "Времена и эпохи"

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Порядка 20 лекций проведут для посетителей фестиваля "Времена и эпохи" в Москве до 14 июня, посетители узнают о зарождении древнерусского государства и образе Рима в массовой культуре. Об этом сообщил в понедельник оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Для тех, кто хочет расширить свой исторический кругозор и получить возможность задать вопросы специалистам по самым разным эпохам и темам, на площади Революции работает лекторий. На этой неделе гостей ждет программа из 18 увлекательных, разнообразных и непохожих друг на друга лекций, организованная в рамках фестиваля Культурно-просветительским центром "Архэ", - говорится в сообщении.

С 10 по 14 июня археологи, историки и искусствоведы будут делиться своими знаниями с желающими. Участие в лекциях осуществляется по предварительной регистрации.

Как отметили в оргкомитете, 11 июня в 16:35 доктор исторических наук, профессор кафедры истории древнего мира РГГУ и кафедры истории древнего мира Высшей школы экономики Андрей Сморчков расскажет об образе Рима в массовой культуре. Лекция историка Евгения Пчелова будет посвящена варягам и появлении древнерусского государства - она состоится во вторник в 18:10.

Историк и писатель Александр Шубин 12 июня в 16:35 расскажет в лектории об основных проблемах истории Гражданской войны. 13 июня посетители смогут послушать о зарождении военно-полевой хирургии в годы Гражданской войны в США - об этом в 18:15 расскажет специалист по истории военно-полевой хирургии Александр Поволоцкий.

Фестиваль "Времена и эпохи" проходит в Москве с 7 по 16 июня. В этом году участниками праздника станут 2 тыс. энтузиастов реконструкции из России и 14 зарубежных стран, в том числе из Италии, Великобритании, Турции и Франции. На 40 площадках в разных районах столицы они воссоздадут разные исторические эпохи - от Античности до позднего СССР.