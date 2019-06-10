Экологи отобрали пробы воды в ручье в Измайловском парке в Москве из-за сообщений о запахе

МОСКВА,10 июня. /ТАСС/. Специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы взяли пробы воды из ручья в природно-историческом парке "Измайлово" после того, как в Telegram появились сообщения о неприятном запахе воды. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

"Инспекторы "Мосприроды" проводят обследование территории совместно с сотрудниками "Мосводостока". Отобраны пробы воды для анализа. Место действия - Липитинский ручей в природно-историческом парке "Измайлово", - сказали в департаменте.