Небольшая облачность и до 30 градусов тепла ожидаются в Москве 11 июня

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Небольшая облачность и до плюс 30 градусов ожидается в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 28-30 градусов тепла. В ночь на среду она может опуститься до плюс 14 градусов. Осадков не ожидается, 11 июня объявлен желтый уровень опасности в связи с риском природных пожаров.

Ветер слабый. Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 26-31 градуса тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до плюс 11 градусов.