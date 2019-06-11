Похолодание до 21-23 градусов ожидается в Москве 13 июня

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Похолодание до 21-23 градусов ожидается в Москве в четверг, 13 июня, до конца недели температура будет держаться на уровне 20-25 градусов. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"С 13 июня ... циркуляция воздуха изменится радикально. Пройдет хорошо выраженный фронт с кратковременным дождем и грозой, а самое главное, понизится температура, причем, сразу градусов на 8-10, до 21-23 градусов", - сказал он, отметив, что 14 и 15 июня ожидается около 20-25 градусов, погода станет более облачной.

11 и 12 июня жаркая погода до 28-30 градусов с небольшой облачностью сохранится, 12 июня также возможны небольшие осадки, добавил собеседник агентства.