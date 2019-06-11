Московские власти благоустроят территорию 31 промышленной и научной организации

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Прилегающая территория вокруг 31 промышленного и научного предприятия Москвы будет благоустроена в 2019 году, сообщается во вторник на информационном портале мэра столицы.

"Начались работы по благоустройству территорий, прилегающих к 12 научным организациям [это научно-исследовательские центры, институты, технопарки] и промышленным предприятиям, а также к войсковой части. Они расположены в семи административных округах столицы", - говорится в сообщении.

Среди этих организаций Институт кристаллографии имени А.В. Шубникова Российской академии наук и Научно-технологический центр уникального приборостроения РАН в районе Коньково на юго-западе столицы, а также АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" и ПАО "Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина" на севере Москвы.

"Сейчас дороги, ведущие к учреждениям, находятся в неудовлетворительном состоянии. Покрытие тротуаров и дорог пришло в негодность, тротуары неудобные, местами они отсутствуют вовсе. Проезжая часть и пешеходные дорожки недостаточно освещены, а на пути к предприятиям отсутствуют остановки общественного транспорта. При этом в 13 организациях работают в общей сложности около 27,5 тыс. человек", - приводятся на портале слова пресс-службы Департамента капитального ремонта города Москвы.

Всего в течение года планируется обустроить территорию 31 организации. Будут оборудованы тротуары, уложен новый асфальт на проезжей части, установлены новые фонари. Вокруг зданий промышленных предприятий разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.