Более 80 музеев примут участие в Московской музейной неделе

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Более 80 музеев участвуют в третьей Московской музейной неделе, проходящей с 10 по 16 июня. Как сообщается во вторник на информационном портале мэра Москвы, каждый из них можно посетить бесплатно в определенный день.

"В этот раз на время проведения Московской музейной недели выпадают сразу три выходных дня, так как 12 июня отмечается День России. В этот день можно будет бесплатно посетить музей-заповедник "Царицыно", Дом Бурганова, выставочный зал "Солянка ВПА", Мемориальный музей А.Н. Скрябина и Музей русской гармоники Альфреда Мирека", - приводятся на портале слова исполняющей обязанности гендиректора агентства "Мосгортур" Инны Голубевой.

В четверг, 13 июня будут бесплатно работать Государственный музей Владимира Высоцкого, Московский государственный музей С.А. Есенина, усадьба Кусково, Дарвиновский музей и выставочные залы парка "Зарядье". Музей русского лубка и наивного искусства, Государственный музей В.В. Маяковского и музеи-заповедники "Коломенское", "Измайлово" и "Люблино" можно будет посетить 14 июня.

Государственный выставочный зал истории войны в Афганистане будет открыт бесплатно 15 июня, а 16 июня свободное посещение будет более чем в 50 музеях, среди которых Музей космонавтики, Биологический музей имени К.А. Тимирязева, Государственный музей А.С. Пушкина, Дом Н.В. Гоголя, Дом-музей Марины Цветаевой, Музей М.А. Булгакова, Музей Москвы и усадьба Деда Мороза.

Впервые Московская музейная неделя проводилась в апреле. С этого момента музеи и выставочные залы, подведомственные департаменту культуры Москвы, работают бесплатно третью неделю каждого месяца.