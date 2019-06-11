Исследование: около 70% москвичей совершают покупки онлайн

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Интернет-магазины пользуются популярностью среди 70% жителей столицы в возрасте от 18 лет. Об этом говорится в совместном докладе аналитиков департамента информационных технологий Москвы и компаний AliExpress и Tmall.

"Около 70% москвичей делают покупки в интернет-магазинах <...> покупки через интернет заменили современному потребителю традиционные торговые площадки", - говорится в исследовании.

Отмечается, что "Тренды развития интернетторговли в Москве и других городах мира" - комплексная работа, которая включала анализ деятельности 200 крупнейших московских интернет-магазинов за 2018 и 2019 годы, опрос жителей Москвы, анализ трендов российской и мировой интернет-торговли от AliExpress и Tmall в России. Было выявлено, что в процесс онлайн-шопинга включены все возрастные категории, причем, 8,7 млн москвичей совершают покупки в интернете хотя бы раз в год, а около 50% покупателей делают это ежемесячно.

По данным анализа, главными причинами для выбора в пользу онлайн-магазинов для москвичей стали экономия времени и денег (67% и 45% опрощенных соответственно). Кроме того, тенденция увеличения количества онлайн-покупок объясняется доступностью для потребителей множества категорий товаров из любой точки мира, удобством оплаты, улучшением сервиса онлайн-магазинов, внедрением "умных" технологий, таких как беспилотная доставка, виртуальная реальность и 3D-моделирование. Специалисты выявили увеличение количества покупателей, которые отдают предпочтение зарубежным интернет-магазинам, хотя доля тех, кто совершает покупки исключительно в них, составила только 3%. Около 51% москвичей на сегодняшний день пользуются и российскими, и зарубежными интернет-магазинами, 46% москвичей предпочитают российские интернет-магазины.

AliExpress - международная онлайн-платформа для продажи товаров из разных стран по всему миру. AliExpress был запущен в 2010 году и представлен в 220 странах и территориях на 18 языках. Tmall Россия - локальная платформа на базе AliExpress, занимающаяся продажей товаров российских и международных брендов с местных складов.