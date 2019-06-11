Егор Крид, Feduk и Ольга Бузова выступят в Парке Горького в Москве на школьном выпускном

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Популярные российские артисты выступят вечером 20 июня на концертной площадке в московском Парке Горького в рамках праздничных мероприятий к школьному выпускному. Об этом говорится в материалах по итогам заседания президиума правительства столицы во вторник.

"На главной сцене праздника начиная с 22:00 выступят популярные российские артисты: Егор Крид, Feduk, Ольга Бузова, Burito, Анна Седокова, Елена Темникова и другие. По традиции, артистов концертной программы выбрали сами выпускники с помощью электронной системы "Активный гражданин". В голосовании приняли участие 6,6 тыс. человек, в том числе 3,4 тыс. выпускников. Больше всего голосов набрали Feduk и Егор Крид", - говорится в сообщении.

Отмечается, что праздничная программа начнется в 20:00 20 июня и продлится до 06:00 21 июня. Всего в ней примут участие 40 популярных артистов, групп и диджеев. В Парке Горького соберут две большие сцены, сделают семь тематических зон, интерактивные точки, арт-объекты и фотозоны. Концерт будет транслироваться на телеканале "Музыка Первого". А в полночь состоится праздничный фейерверк.

Школьников будут охранять более 200 сотрудников полиции, 600 сотрудников внутренних войск и 160 сотрудников частных охранных организаций. В парке будут дежурить бригады Скорой помощи и Центра экстренной медицинской помощи. Войти выпускники смогут только по индивидуальному браслету с QR-кодом. Привозить и увозить их будут по индивидуальному графику для каждой группы. От каждой школы будут присутствовать классные руководители и еще не менее двух взрослых сопровождающих.

Всего, согласно материалам президиума, в 2019 году из московских школ выпустятся 55,3 тыс. одиннадцатиклассников. На праздник зарегистрировались около 22,6 тыс. человек из 338 школ. Их будут сопровождать почти 4,4 тыс. учителей и родителей. Это рекорд последних семи лет.