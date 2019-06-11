Власти Москвы обратятся в прокуратуру по вопросу организации марша в поддержку Голунова

"В сети Интернет распространяются призывы к несанкционированным акциям, совпадающим по времени с празднованием Дня России 12 июня. В департамент региональной безопасности правительства Москвы организаторы несанкционированного шествия официально не обращались <...> Данные обстоятельства вынуждают нас обратиться в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования к гражданам, призывающим к участию в несанкционированном мероприятии, проводимым в нарушение требований федерального закона", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Власти Москвы намерены обратиться в прокуратуру для принятия мер к организаторам несанкционированного марша в поддержу корреспондента интернет-издания "Медуза", который может пройти в Москве 12 июня. Соответствующее заявление департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы есть в распоряжении ТАСС.

Дело против журналиста Ивана Голунова. Что известно в настоящее время

Также отмечается, что в Москве 12 июня планируется проведение большого количества праздничных мероприятий. "Мы не допустим нарушения общественного порядка и примем все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан", - говорится в документе.Согласно заявлению, организаторам предлагали детально обсудить вопросы безопасности обеспечения общественного порядка, однако они от этого отказались.

Голунова задержали на Цветном бульваре 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 г наркотического средства метилэфедрона. Также в полиции заявили, что нашли еще 5 г кокаина в квартире, которую снимает журналист. В отношении Голунова возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ ("Покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств"), ему предъявлено обвинение, вину он не признает.

Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест. Представлявший интересы Голунова адвокат Дмитрий Джулай заявлял, что, по мнению защиты, наркотики журналисту подбросили. Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков высказали мнение, что Голунова могут преследовать из-за профессиональной деятельности. Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс. Коллеги Голунова провели пикеты с требованием освободить его у здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38.

В новость были внесены изменения (15:29 время мск) — добавлена информация после второго абзаца.