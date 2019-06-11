В Москве откроют международный центр для обучения транспортных специалистов

СТОКГОЛЬМ, 11 июня. /ТАСС/. Крупнейший международный центр для обучения транспортных специалистов откроется в Москве в ближайшее время на базе Международного союза общественного транспорта (МСОТ). Тренеры союза будут рассказывать российским транспортникам о современных тенденциях в сфере развития общественного транспорта, проводить обучающие семинары и мастер-классы.

Меморандум о намерении открыть в российской столице соответствующий учебный центр подписали заммэра Москвы Максим Ликсутов и генеральный секретарь МСОТ Мохамед Мезгани на полях 63-го Саммита общественного транспорта в Стокгольме. "Для нас очень важно, что в Москве появится центр обучения специалистов в области транспорта, новых видов мобильности, таких как каршеринг, различные виды прокатов, специальные приложения на мобильных устройствах. Если раньше сотрудники транспортного комплекса должны были выезжать в Европу для того, чтобы пройти обучение, теперь это можно будет сделать в Москве. Обучение смогут пройти не только сотрудники транспортного комплекса Москвы, но и все желающие, программа будет бесплатной", - сказал Ликсутов журналистам после подписания документа.

По его словам, столичный транспортный комплекс получит площадку, где сотрудники смогут повысить профессиональную квалификацию и перенять опыт международных экспертов. Центр будет располагаться на двух площадках: на базе учебных центров метрополитена и ГУП "Мосгортранс". В течение трех лет тренеры проведут 12 мастер-классов для транспортных специалистов. Стороны также договорились совместно работать над развитием единой информационно-образовательной среды в сфере инфраструктуры городского общественного транспорта.

Планируется проведение обучающих курсов в рамках образовательных программ МСОТ, а также разработка и издание печатных и электронных научных и методических материалов. Кроме того, благодаря меморандуму, Москва и МСОТ смогут обмениваться информацией и опытом по актуальным вопросам развития инфраструктуры общественного транспорта, проводить научные конференции и семинары и разрабатывать учебно-тематические планы, программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

Международный саммит общественного транспорта проходит с 9 по 12 июня в Стокгольме. Это одно из важнейших мероприятий МСОТ, которое проходит каждые два года, начиная с 1886 года. Саммит дает возможность узнать о тенденциях развития отрасли, ознакомиться с мировым опытом, а также наладить партнерские связи.

О МСОТ

МСОТ - Международный союз общественного транспорта (Union Internationale des Transports Publics, UITP) является крупнейшей транспортной ассоциацией, объединяющей городские и региональные компании-операторы общественных пассажирских перевозок, производителей подвижного состава и комплектующих, представителей властей и научно-исследовательских институтов из более чем 90 стран мира. Регулярно союз проводит мероприятия, обучающие программы и исследования в области общественного транспорта, обеспечивает партнеров информацией о современных технологиях и разработках, дает рекомендации по их развитию и внедрению, а также принимает различные программные документы, декларации, формулируя объединенную позицию транспортного сообщества.