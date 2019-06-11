Роспотребнадзор усилил контроль за температурой в вагонах и на станциях столичного метро

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор усилил контроль за температурой в Московском метрополитене в связи с жаркой погодой. Об этом сообщается во вторник на сайте столичного управления ведомства.

"Управлением Роспотребнадзора по г. Москве в связи с жарой в городе усилен контроль за параметрами микроклимата в пассажирских салонах вагонов и на станциях Московского метрополитена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 8 и 9 июня специалисты столичного Центра гигиены и эпидемиологии провели замеры температуры на 12 станциях московского метро. Результаты измерений показали, что температура воздуха в обследованных вагонах и на станциях метро соответствовала установленным нормам.

Как сообщается на сайте, руководством московского метро был организован комплекс мероприятий для обеспечения в вагонах и на станциях параметров микроклимата, соответствующих стандартам. В частности, на максимальной мощности запущена работа вентиляционных установок, а также на платформах и в вестибюлях станций стали чаще проводить влажную уборку.

Температура 26-30 градусов днем держится в Москве и Московской области вторую неделю. В Роспотребнадзоре по Москве напомнили, что при установлении температуры воздуха выше 28 градусов руководство столичного метрополитена организует бесплатную раздачу питьевой воды на станциях по обращению пассажиров.