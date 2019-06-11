{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Роспотребнадзор усилил контроль за температурой в вагонах и на станциях столичного метро

8 и 9 июня специалисты провели замеры температуры на 12 станциях московского метро, результаты измерений показали, что температура воздуха соответствовала установленным нормам

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор усилил контроль за температурой в Московском метрополитене в связи с жаркой погодой. Об этом сообщается во вторник на сайте столичного управления ведомства.

"Управлением Роспотребнадзора по г. Москве в связи с жарой в городе усилен контроль за параметрами микроклимата в пассажирских салонах вагонов и на станциях Московского метрополитена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 8 и 9 июня специалисты столичного Центра гигиены и эпидемиологии провели замеры температуры на 12 станциях московского метро. Результаты измерений показали, что температура воздуха в обследованных вагонах и на станциях метро соответствовала установленным нормам.

Как сообщается на сайте, руководством московского метро был организован комплекс мероприятий для обеспечения в вагонах и на станциях параметров микроклимата, соответствующих стандартам. В частности, на максимальной мощности запущена работа вентиляционных установок, а также на платформах и в вестибюлях станций стали чаще проводить влажную уборку.

Температура 26-30 градусов днем держится в Москве и Московской области вторую неделю. В Роспотребнадзоре по Москве напомнили, что при установлении температуры воздуха выше 28 градусов руководство столичного метрополитена организует бесплатную раздачу питьевой воды на станциях по обращению пассажиров.

Теги
Россия
Уволен сотрудник ФГУП "Охрана", ударивший промоутера в парке "Зарядье" в Москве
Руководство ФГУП "Охрана" планирует обсудить с администрацией "Зарядья" вопросы, связанные с пресечением незаконной деятельности промоутеров на территории парка
Читать полностью